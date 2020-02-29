Фомин провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Десны» (0:4) стал 200-м для 33-летнего форварда «оранжево-синих» Руслана Фомина в чемпионатах Украины. 96 встреч он отыграл за «Мариуполь», 56 - за «Металлист», 21 - за «Шахтер», в котором в августе 2005 года состоялся дебют Руслана в элитном дивизионе, 14 - за «Зарю» и 13 - за «Черноморец».

Юбилейные матчи Руслана Фомина в чемпионатах Украины

Матч Дата Клуб Фомина Соперник Счет 1-й 20.08.2005 Шахтер Металлист (г) 5:1 50-й 20.07.2008 Металлист Заря (г) 1:1 100-й 17.09.2011 Ильичевец Заря (д) 1:1 150-й 11.08.2014 Черноморец Волынь (д) 1:0 200-й 29.02.2020 Мариуполь Десна (г) 0:4

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ