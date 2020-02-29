Фомин провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Десны» (0:4) стал 200-м для 33-летнего форварда «оранжево-синих» Руслана Фомина в чемпионатах Украины. 96 встреч он отыграл за «Мариуполь», 56 - за «Металлист», 21 - за «Шахтер», в котором в августе 2005 года состоялся дебют Руслана в элитном дивизионе, 14 - за «Зарю» и 13 - за «Черноморец».
Юбилейные матчи Руслана Фомина в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Фомина
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
20.08.2005
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
5:1
|
50-й
|
20.07.2008
|
Металлист
|
Заря (г)
|
1:1
|
100-й
|
17.09.2011
|
Ильичевец
|
Заря (д)
|
1:1
|
150-й
|
11.08.2014
|
Черноморец
|
Волынь (д)
|
1:0
|
200-й
|
29.02.2020
|
Мариуполь
|
Десна (г)
|
0:4
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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