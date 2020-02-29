Фомин провел 200-й матч в чемпионатах Украины

За 13 сезонов в УПЛ 33-летний форвард защищал цвета пяти клубов

  • 29.02.2020 21:55
  • 403 просмотра
  • 2 комментария
Фомин провел 200-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

Поединок против «Десны» (0:4) стал 200-м для 33-летнего форварда «оранжево-синих» Руслана Фомина в чемпионатах Украины. 96 встреч он отыграл за «Мариуполь», 56 - за «Металлист», 21 - за «Шахтер», в котором в августе 2005 года состоялся дебют Руслана в элитном дивизионе, 14 - за «Зарю» и 13 - за «Черноморец».

Юбилейные матчи Руслана Фомина в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Фомина

Соперник

Счет

1-й

20.08.2005

Шахтер

Металлист (г)

5:1

50-й

20.07.2008

Металлист

Заря (г)

1:1

100-й

17.09.2011

Ильичевец

Заря (д)

1:1

150-й

11.08.2014

Черноморец

Волынь (д)

1:0

200-й

29.02.2020

Мариуполь

Десна (г)

0:4

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Demon
      Demon, 29.02.2020 22:35
    0
    Молодец!!! Классный форвард. Только толку от тебя меньше, чем от моего внука.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 22:35
    0
    Молодец!!! Классный форвард. Только толку от тебя меньше, чем от моего внука.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 22:35
    0
    Молодец!!! Классный форвард. Только толку от тебя меньше, чем от моего внука.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 29.02.2020 22:35
    0
    Молодец!!! Классный форвард. Только толку от тебя меньше, чем от моего внука.
    Ссылка
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