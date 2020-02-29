Александр РЯБОКОНЬ: «У Десны в атаке есть два равноценных состава»

Команда продолжает борьбу за топ-3 УПЛ

  • 29.02.2020 22:13
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Александр РЯБОКОНЬ: «У Десны в атаке есть два равноценных состава»
© facebook.com/desnafc

«Десна» в матче УПЛ обыграла «Мариуполь» 4:0 и остается в битве за топ-3. Наставник Александр Рябоконь доволен наличием большого количества игроков в атаке.

- Первый тайм был более напряженным. Мы реализовали стандартные ситуации. Во втором, после третьего гола, команда играла в свое удовольствие. Многое получалось. Можно сказать, на кураже довели матч до логического завершения.

- Насколько довольны игрой Тамма в первых двух матчах, насколько он «влился» в коллектив? И что со здоровьем у Имерекова?

- Имереков, к сожалению, пропустит еще как минимум 3 недели. Что касается Тамма, пока доволен - Скала!

- Сейчас «Десна» вступает в период, когда придется играть через 2 дня на третий. Насколько физическое состояние команды и длина скамейки запасных позволяют играть в таком темпе?

- У нас фактически два равноценных состава, если брать группу атаки. В прошлом матче играли Гуцуляк и Картушов, сегодня изменили «крылья» - поставили Кузыка и Калитвинцева. Вполне возможно, в следующей игре снова будет какая-то ротация. К тому же есть Будковский, Хлебас: кадровый потенциал позволяет использовать ротацию, в первую очередь, в линии атаки.

 - Насколько отличалась атмосфера в раздевалке после финального свистка в матче с «Шахтером» и с «Мариуполем»?

- Кардинально. Мы живем от игры к игре. После матча с «Шахтером» было не легко. Только победы, такие уверенные как сегодня, придают сил. Первая победа в году всегда важна. Поэтому такая игра, такая победа, надеюсь, позволит ребятам, особенно новичкам, поверить в себя, поверить в команду и почувствовать уверенность. Надеюсь, теперь нам будет приятнее и проще работать вместе.

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Источник — ФК Десна

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