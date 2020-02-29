Ризеспор крупно проиграл Трабзонспору, Морозюк сыграл 90 минут

Денис Гармаш остался в запасе

  • 29.02.2020 19:55
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Ризеспор крупно проиграл Трабзонспору, Морозюк сыграл 90 минут
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

В 24-м туре чемпионата Турции «Ризеспор» Николая Морозюка, Дениса Гармаша и Андрея Борячука на выезде играл с «Трабзонспором».

Гости после первого тайма вели со счетом 1:0, однако в итоге проиграли с крупных счетом – 2:5. Морозюк провел на поле все 90 минут, Гармаш остался в запасе, а Борячук даже не попал в заявку за матч.

«Трабзонспору» эта победа позволила вернуть лидерство в турнирной таблице чемпионата Турции. «Ризеспор», потерпев четвертое поражение подряд, остается на 14-м месте в 4 очках от зоны вылета.

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Источник — Sport.ua

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