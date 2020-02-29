Соболенко выиграла турнир в Дохе

В финале теннисистка из Беларуси обыграла Петру Квитову

  • 29.02.2020 18:52
  • 801 просмотр
  • 7 комментариев
Соболенко выиграла турнир в Дохе
© WTA Elite Trophy. Арина Соболенко

Арина Соболенко стала победителем престижного турнира WTA в Дохе. В финале представительница Беларуси в двух сетах обыграла Петру Квитову. Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Финал

Петра Квитова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – 3:6, 3:6

В турнире также принимали участие Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Свитолина вылетела во втором раунде от Аманды Анисимовой, а Ястремская – в 1/8 финала от Гарбинье Мугурусы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Sashamar
    online
    Sashamar, 29.02.2020 19:23
    +2
    Даяна, на цьому місці могла б бути твоя реклама
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 29.02.2020 19:11
    +4
    Свитолина тоже молодец. Она сразу во второй круг вышла
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 29.02.2020 19:10
    -3
    Aleks , 29.02.2020 19:05
    Соболенке конечно повезло, сначала она вместо Халеп на второе место в сетке стала, а потом до финала не одной стоящей соперницы не было, ну а в финале Квитова была очень уставшей, что и определило исход встречи.
    Виграла турнір, бо повезло?
    Ссылка
    Aleks
      Aleks , 29.02.2020 19:05
    +3
    Соболенке конечно повезло, сначала она вместо Халеп на второе место в сетке стала, а потом до финала не одной стоящей соперницы не было, ну а в финале Квитова была очень уставшей, что и определило исход встречи.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.02.2020 19:01
    +1
    сила перемогла, але тільки сьогодні...
    Ссылка
    Ruud
      Ruud, 29.02.2020 18:59
    0
    молодчина!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 29.02.2020 18:56
    -3
    всем хейтерам белорусской теннесистки-физкульт-привет...... те кто больны политикой и не понимают тенниса
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 29.02.2020 19:11
    +4
    Свитолина тоже молодец. Она сразу во второй круг вышла
    Ссылка
    Aleks
      Aleks , 29.02.2020 19:05
    +3
    Соболенке конечно повезло, сначала она вместо Халеп на второе место в сетке стала, а потом до финала не одной стоящей соперницы не было, ну а в финале Квитова была очень уставшей, что и определило исход встречи.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 29.02.2020 19:23
    +2
    Даяна, на цьому місці могла б бути твоя реклама
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.02.2020 19:01
    +1
    сила перемогла, але тільки сьогодні...
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 29.02.2020 18:59
    0
    молодчина!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности