Соболенко выиграла турнир в Дохе

Арина Соболенко стала победителем престижного турнира WTA в Дохе. В финале представительница Беларуси в двух сетах обыграла Петру Квитову. Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Финал

Петра Квитова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 9) – 3:6, 3:6

В турнире также принимали участие Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Свитолина вылетела во втором раунде от Аманды Анисимовой, а Ястремская – в 1/8 финала от Гарбинье Мугурусы.