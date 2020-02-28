Доха. Определились финалистки турнира WTA в Катаре

В пятницу, 28 февраля, на турнире серии WTA Premier 5 в Дохе состоялись полуфинальные поединки, по итогам которых определись участницы решающего матча.
Первую путевку в финал завоевала Арина Соболенко (WTA 13) из Беларуси, переигравшая россиянку Светлану Кузнецову (WTA 46).
А второй финалисткой стала чешка Петра Квитова (WTA 11), которая в трех сетах нанесла поражение первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.
WTA Tour 2020. Premier 5
Женщины. Доха (Катар)
1/2 финала, 28 февраля
Арина Соболенко (Беларусь) [9] – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:3
Петра Квитова (Чехия) [8] – Эшли Барти (Австралия) [1] – 6:4, 2:6, 6:4
Финал, 29 февраля
Петра Квитова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь)
Источник — Sport.ua
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