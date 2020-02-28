Доха. Определились финалистки турнира WTA в Катаре

Зрителей ждет противостояние между теннисистками из Чехии и Беларуси

  • 28.02.2020 20:19
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Доха. Определились финалистки турнира WTA в Катаре
© Twitter. Петра Квитова

В пятницу, 28 февраля, на турнире серии WTA Premier 5 в Дохе состоялись полуфинальные поединки, по итогам которых определись участницы решающего матча.

Первую путевку в финал завоевала Арина Соболенко (WTA 13) из Беларуси, переигравшая россиянку Светлану Кузнецову (WTA 46).

А второй финалисткой стала чешка Петра Квитова (WTA 11), которая в трех сетах нанесла поражение первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.

WTA Tour 2020. Premier 5

Женщины. Доха (Катар)

1/2 финала, 28 февраля

Арина Соболенко (Беларусь) [9] – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:3

Петра Квитова (Чехия) [8] – Эшли Барти (Австралия) [1] – 6:4, 2:6, 6:4

Финал, 29 февраля

Петра Квитова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь) 

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Источник — Sport.ua

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