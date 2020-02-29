Луиш КАШТРУ: «Шахтер еще не перешел к изучению Вольфсбурга»

«Шахтер» после победы в противостоянии с «Бенфикой» уже в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против «Вольфсбурга», однако команда пока не приступила к изучению соперника.

О «Волках» рассказал тренер Луиш Каштру.

– «Вольфсбург» – команда высокого уровня, выступающая в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. На данный момент соперник на седьмом месте и ведет борьбу за зону Лиги Европы. В последних 6 матчах у «Вольфсбурга» 5 побед и 1 ничья. В тактической схеме 4–3–3 клуб достаточно сильно проявляет себя в чемпионате Германии, а в Лиге Европы вышел из группы со второго места и в 1/16 финала обыграл «Мальме». Эти результаты показывают их приоритет в плей-офф.

– Что будет важным аспектом в этом противостоянии?

– Мы еще не перешли к изучению «Вольфсбурга». Совсем недавно только играли с «Бенфикой», что забрало у нас все время. А впереди матчи чемпионата, и мы уже думаем о них. Очень важно показывать свой футбол, не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим. Отмечу также, что у «Вольфсбурга» нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 10 мячей в Бундеслиге, 2 в Кубке и 2 в Лиге Европы. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте. «Вольфсбург» силен как коллектив.

– В марте у «Шахтера» напряженный график – 7 поединков за 3 недели. Как будете готовить команду?

– Очень важно восстанавливаться от матча к матчу. Подготовка будет строиться больше по видео, нежели в работе на поле. Мы все готовы к предстоящим сложностям.

– Ответный матч с «Бенфикой» пропустил Коваленко. В каком он состоянии и когда вернется на поле?

– Вопрос находится в ведении медицинского департамента. Надеемся на скорые и хорошие новости, потому что Коваленко – важный игрок для нашей команды.