Тамаш КАДАР: «Перевод в дубль Динамо не был унизительным»

Защитник «Динамо» - о переходе «Шаньдун Лунэн»

  • 29.02.2020 16:33
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Тамаш КАДАР: «Перевод в дубль Динамо не был унизительным»
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

Вчера Тамаш Кадар перешел из «Динамо» в китайский «Шаньдун Лунэн». Венгерский защитник вспомнил конфликт с Алексем Михайличенко, который и запустил процесс его перехода в другой клуб:

«Это неправда, что я создал этот конфликт, чтобы продвинуть переговоры о моем трансфере. Но только после этого эта тема была на повестке дня. Я заметил, что то, что говорится в Украине, плохо переведено на английский или венгерский языки. С этим не было проблем нет, но если в прессе что-то не так, спросите меня в первую очередь. Я бы предпочел сосредоточиться на достижении хороших результатов на поле.

Я принял это наказание, но никто не может сказать, что я не хотел поговорить с тренером после того, что случилось. К сожалению, это было упущено. Если бы не поступило предложение из Китая, я до сих бы тренировался со второй командой. Я не чувствую, что это было унизительно. Думаю, они хотели показать, что в команде никому не будут делать исключений.

Я был с командой три года. Это неудивительно, когда профессиональный футболист переходит в другой клуб, когда хочет чего-то нового в своей карьере. Это должно было произойти сейчас.

За последние три года я обогатился множеством хороших и плохих воспоминаний. Я горжусь тем, что стал двукратным обладателем Суперкубка Украины. Эта эра наконец-то закончилась в моей жизни, пытаюсь сохранить положительные воспоминания».

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