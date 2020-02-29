Костюк вышла в финал квалификации турнира в Лионе

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала в квалификации хардового турнира в Лионе.
17-летняя спортсменка в трех сетах обыграла итальянку Мартину Ди Джузеппе. Матч завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:1.
Таким образом, в финале квалификации Костюк сыграет с представительницей Китая Лю Цзяцзин.
Напомним, что 23 февраля Марта Костюк выиграла турнир в Каире.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.