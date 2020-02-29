Коваленко не сыграет в матче с Ворсклой

24-летний игрок «Шахтера» Виктор Коваленко пропустит второй матч кряду.
У игрока повреждение задней поверхности бедра. Из-за этого Коваленко не сыграет в матче 20-го тура УПЛ против «Ворсклы».
Ранее полузащитник не сыграл в матче «Шахтера» и «Бенфики» (3:3). О точных сроках восстановления футболиста пока не сообщается.
Матч «Воркла» «Шахтер» состоится 1 марта в Полтаве. Начало в 17:00.
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Источник — Футбольный формат
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