Коваленко не сыграет в матче с Ворсклой

Хавбек продолжит восстанавливаться от травмы

  • 29.02.2020 12:12
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Коваленко не сыграет в матче с Ворсклой
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

24-летний игрок «Шахтера» Виктор Коваленко пропустит второй матч кряду.

У игрока повреждение задней поверхности бедра. Из-за этого Коваленко не сыграет в матче 20-го тура УПЛ против «Ворсклы».

Ранее полузащитник не сыграл в матче «Шахтера» и «Бенфики» (3:3). О точных сроках восстановления футболиста пока не сообщается.

Матч «Воркла» «Шахтер» состоится 1 марта в Полтаве. Начало в 17:00.

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Источник — Футбольный формат

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