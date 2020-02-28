Стало известно, почему Коваленко пропустил ответный матч с Бенфикой

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко пропустил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (3:3) из-за повреждения задней поверхности бедра.
Сообщается, что за сутки до встречи 24-летний хавбек тренировался, но в полную силу работать не мог, поэтому тренеры решили не рисковать. В заявку на игру хавбек так и не попал. Степень повреждения Коваленко будет определена уже по возвращению команды в Киев, где футболист пройдет МРТ.
Добавим, что участие Коваленко в поединке 20-го тура УПЛ с «Ворсклой» пока под большим вопросом.
Источник — zbirna.com
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