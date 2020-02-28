Стало известно, почему Коваленко пропустил ответный матч с Бенфикой

Полузащитник донецкого клуба травмировался за сутки до встречи

  • 28.02.2020 10:59
  • 4204 просмотра
  • 4 комментария
Стало известно, почему Коваленко пропустил ответный матч с Бенфикой
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко пропустил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (3:3) из-за повреждения задней поверхности бедра.

Сообщается, что за сутки до встречи 24-летний хавбек тренировался, но в полную силу работать не мог, поэтому тренеры решили не рисковать. В заявку на игру хавбек так и не попал. Степень повреждения Коваленко будет определена уже по возвращению команды в Киев, где футболист пройдет МРТ. 

Добавим, что участие Коваленко в поединке 20-го тура УПЛ с «Ворсклой» пока под большим вопросом.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
    flyber.lg
      flyber.lg, 28.02.2020 11:59
    -1
    Вот так случай спас Шахтер от вылета
    Ссылка
    avl01021954
    online
      avl01021954, 28.02.2020 11:50
    0
    Дуже схоже на те, що ймовірні кандидати в збірну України (Коваленко, Ярмоленко і т.д) приберігають себе перед Євро-2020.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 28.02.2020 11:26
    -4
    Второй Рыкун?
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    Олег Жеведь
    online
      Олег Жеведь, 28.02.2020 11:09
    -1
    Он в обойме очень нужен!
    Ссылка
    avl01021954
    online
      avl01021954, 28.02.2020 11:50
    0
    Дуже схоже на те, що ймовірні кандидати в збірну України (Коваленко, Ярмоленко і т.д) приберігають себе перед Євро-2020.
    Ссылка
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