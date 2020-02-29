Стартовала продажа билетов на матч Шахтера и Вольфсбурга в Лиге Европы

«Шахтер» объявил о старте продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга», который состоится 19 марта на ОСК «Металлист» в Харькове.

Стоимость - от 50 до 3500 гривен. Продажа пройдет в два этапа: 1-й этап (29 февраля с 12:00 – 1 марта, когда будет приоритет для владельцев абонементов.

Второй этап продажи стартует со 2 марта.

Отметим, что «Шахтер» впервые в истории встретится с «Вольфсбургом». Первая игра состоится 12 марта в Германии.