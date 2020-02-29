Владислав ВАЩУК: «Теперь Динамо будет присматриваться к Супряге»

Эксперт прокомментировал впечатляющий перфоманс форварда «Днепра-1»

  • 29.02.2020 11:14
  • 2053 просмотра
  • 3 комментария
Владислав ВАЩУК: «Теперь Динамо будет присматриваться к Супряге»
© 24tv.ua. Владислав Ващук

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук высказался о победе «Днепра-1» над киевлянами (3:1) в матче 20-го тура УПЛ. 

Специалист отметил Владислава Супрягу, который оформил хет-трик.

«Все зависит от защиты. Киевляне забивают, но и пропускать не должны. Нужно играть аккуратнее, потому что заработать удаление - это подвести команду. Ранее все переживали, что нужно не пропустить - сыграть на ноль. И даже если «Динамо» играло в меньшинстве в чемпионате, то все равно имело преимущество.

В матчах против «Динамо» у игроков всегда большая мотивация. Супряга хотел выйти и доказать, что «Динамо» ошиблось, отдав его в аренду. Стоит ожидать, что если он хороший игрок - будет доказывать, что достоин играть на высоком уровне. Если такой себе - ничего не покажет.

Конечно, Владиславу еще нужно работать и работать, но в «Динамо» теперь будут к нему присматриваться. При этом в Киеве должны анализировать, под какой стиль игры подходит этот форвард. Если нападающий бежит, а в защите - нет, то для чего команде такой скоростной режим? Значит, он не нужен», - сказал Ващук.

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Источник — 1927.kiev.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 29.02.2020 12:38
    0
    "Конечно, Владиславу еще нужно работать и работать" В.Ващук
    ______________________________________________
    Просто трёх мячей маловато было. Надо было пять, чтоб присматривались получше.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 29.02.2020 11:49
    +1
    В Києві немає поняття «стиль гри»..Там люди отримують м’яч і просто копають його туди де є більш-менш вільний партнер.А якщо такого немає- то просто б’ють його подалі вперед..От і увесь розбір стилю гри Динамо
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 29.02.2020 11:39
    0
    Русін як мінімум не гірше Супряги. Але треба налагодити хоча якусь командну гру в атаці. А в Динамо хто в ліс. хто по дрова. В основнму забивають через помилки суперника, чи інвідуальні дії.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 29.02.2020 11:49
    +1
    В Києві немає поняття «стиль гри»..Там люди отримують м’яч і просто копають його туди де є більш-менш вільний партнер.А якщо такого немає- то просто б’ють його подалі вперед..От і увесь розбір стилю гри Динамо
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 29.02.2020 12:38
    0
    "Конечно, Владиславу еще нужно работать и работать" В.Ващук
    ______________________________________________
    Просто трёх мячей маловато было. Надо было пять, чтоб присматривались получше.
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 29.02.2020 11:39
    0
    Русін як мінімум не гірше Супряги. Але треба налагодити хоча якусь командну гру в атаці. А в Динамо хто в ліс. хто по дрова. В основнму забивають через помилки суперника, чи інвідуальні дії.
    Ссылка
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