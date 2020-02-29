Владислав ВАЩУК: «Теперь Динамо будет присматриваться к Супряге»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук высказался о победе «Днепра-1» над киевлянами (3:1) в матче 20-го тура УПЛ.

Специалист отметил Владислава Супрягу, который оформил хет-трик.

«Все зависит от защиты. Киевляне забивают, но и пропускать не должны. Нужно играть аккуратнее, потому что заработать удаление - это подвести команду. Ранее все переживали, что нужно не пропустить - сыграть на ноль. И даже если «Динамо» играло в меньшинстве в чемпионате, то все равно имело преимущество.

В матчах против «Динамо» у игроков всегда большая мотивация. Супряга хотел выйти и доказать, что «Динамо» ошиблось, отдав его в аренду. Стоит ожидать, что если он хороший игрок - будет доказывать, что достоин играть на высоком уровне. Если такой себе - ничего не покажет.

Конечно, Владиславу еще нужно работать и работать, но в «Динамо» теперь будут к нему присматриваться. При этом в Киеве должны анализировать, под какой стиль игры подходит этот форвард. Если нападающий бежит, а в защите - нет, то для чего команде такой скоростной режим? Значит, он не нужен», - сказал Ващук.