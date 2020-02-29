Александр НАЗАРЕНКО: «VAR будет полезной вещью в нашем чемпионате»

Полузащитник «Днепра-1» доволен системой видеоповторов

  • 29.02.2020 10:22
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Александр НАЗАРЕНКО: «VAR будет полезной вещью в нашем чемпионате»
© СК Днепр-1. Александр Назаренко

Хавбек «Днепра-1» Александр Назаренко прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Украины.

«Очень приятно. Первый раз наш клуб выиграл у такого гранда, как «Динамо» и эмоции сейчас в раздевалке бушуют, кипят - это кайф!

VAR? Конечно, было много борьбы, в такой игре без этого никак, и были моменты, когда сначала кажется ничего страшного не было, но говорят, мол, ты посмотри повтор, и по сути, там действительно серьезные травмы могли нанести игроки друг другу - что наш футболист, соперник. Поэтому, считаю, что VAR будет полезной вещью в нашем чемпионате», - сказал Назаренко.

Ранее о системе VAR высказался тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко. 

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Источник — СК Днепр-1

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