27-й тур
2:3
Марсель
28.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель выиграл у Нима в результативном матче с хет-триком Бенедетто

28 февраля прошел стартовый матч 27-го тура чемпионата Франции

  • 29.02.2020 00:56
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Марсель выиграл у Нима в результативном матче с хет-триком Бенедетто
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28 февраля прошел стартовый матч 27-го тура чемпионата Франции. «Марсель» выиграл у «Нима» в гостях в результативном поединке (3:2). Хет-трик оформил  аргентинский форвард Дарио Бенедетто.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (65 очков), далее идут: «Марсель» (55), «Ренн» (44), «Лилль» (43),«Монако» (39). 

Лига 1. 27-й тур

«Ним»  «Марсель»  2:3

Голы: Ферхат, 5 (1:0). Бенедетто, 10 (1:1). Бенедетто, 36 (1:2). Бенедетто, 68 (1:3). До, 90+2 (2:3).

«Ним»: Бернардони, Ландре, Мартинес, Паке, Ферхат, Филиппото (До, 69), С.Сарр, Рипар, Бенраху, Фомба (Коне, 69), Ру.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Б.Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье, Пайет (Аке, 88), Жермен, Бенедетто (Лопес, 90).

Предупреждения: Ландре, 14. Альваро Гонсалес, 71. Пайет, 75. Ферхат, 75. С.Сарр, 78. Манданда, 90+2.

Судья: Тюрпен.

Ним. Стадион «Стад де Костьер».

Турнирная таблица Лиги 1

 
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Источник — Sport.ua

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