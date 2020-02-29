Марсель выиграл у Нима в результативном матче с хет-триком Бенедетто

28 февраля прошел стартовый матч 27-го тура чемпионата Франции. «Марсель» выиграл у «Нима» в гостях в результативном поединке (3:2). Хет-трик оформил аргентинский форвард Дарио Бенедетто.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 (65 очков), далее идут: «Марсель» (55), «Ренн» (44), «Лилль» (43),«Монако» (39).
Лига 1. 27-й тур
«Ним» – «Марсель» – 2:3
Голы: Ферхат, 5 (1:0). Бенедетто, 10 (1:1). Бенедетто, 36 (1:2). Бенедетто, 68 (1:3). До, 90+2 (2:3).
«Ним»: Бернардони, Ландре, Мартинес, Паке, Ферхат, Филиппото (До, 69), С.Сарр, Рипар, Бенраху, Фомба (Коне, 69), Ру.
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Б.Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье, Пайет (Аке, 88), Жермен, Бенедетто (Лопес, 90).
Предупреждения: Ландре, 14. Альваро Гонсалес, 71. Пайет, 75. Ферхат, 75. С.Сарр, 78. Манданда, 90+2.
Судья: Тюрпен.
Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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