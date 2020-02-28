В воскресенье, 1 марта, «Ювентус» примет «Интер» в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча состоится в Турине на «Альянц Стэдиум». Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.
«Ювентус» – «Интер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 3».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.