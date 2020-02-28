Шахтер 8-й раз в истории сыграет против немцев на стадии плей-офф

«Горняки» ранее проходили немецкие команды в 2-х случаях из 7

  • 28.02.2020 22:27
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  • 1 комментарий
Шахтер 8-й раз в истории сыграет против немцев на стадии плей-офф
© Твиттер Вольфсбурга

Соперником «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы стал «Вольфсбург». С этим клубом горняки ранее в еврокубках не встречались. В целом же с командами из Германии (ФРГ) дончане провели 20 матчей. 6 из них выиграли, 7 завершили вничью и столько же проиграли, забили 21 мяч, пропустили 36.

На стадии плей-офф оранжево-черные сталкивались с немцами 7 раз и только дважды проходили дальше. Причем в обоих случаях в баталиях с «Шальке».

«Шахтер» против команд из Германии на стадии плей-офф

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

+/-

1980/81

КУ

1/32

Айнтрахт Фр

1:0 (д)

0:3 (г)

-

2001/02

ЛЧ

КР3

Боруссия Д

0:2 (д)

1:3 (г)

-

2004/05

КУ

1/16

Шальке

1:1 (д)

1:0 (г)

+

2012/13

ЛЧ

1/8

Боруссия Д

2:2 (д)

0:3 (г)

-

2014/15

ЛЧ

1/8

Бавария

0:0 (д)

0:7 (г)

-

2015/16

ЛЕ

1/16

Шальке

0:0 (д)

3:0 (г)

+

2018/19

ЛЕ

1/16

Айнтрахт Фр

2:2 (д)

1:4 (г)

-

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.02.2020 22:43
    +2
    А финал с Верденом уже не является матчем плей-оф?
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.02.2020 22:43
    +2
    А финал с Верденом уже не является матчем плей-оф?
    Ссылка
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