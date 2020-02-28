Шахтер 8-й раз в истории сыграет против немцев на стадии плей-офф

Соперником «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы стал «Вольфсбург». С этим клубом горняки ранее в еврокубках не встречались. В целом же с командами из Германии (ФРГ) дончане провели 20 матчей. 6 из них выиграли, 7 завершили вничью и столько же проиграли, забили 21 мяч, пропустили 36.
На стадии плей-офф оранжево-черные сталкивались с немцами 7 раз и только дважды проходили дальше. Причем в обоих случаях в баталиях с «Шальке».
«Шахтер» против команд из Германии на стадии плей-офф
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1980/81
|
КУ
|
1/32
|
Айнтрахт Фр
|
1:0 (д)
|
0:3 (г)
|
-
|
2001/02
|
ЛЧ
|
КР3
|
Боруссия Д
|
0:2 (д)
|
1:3 (г)
|
-
|
2004/05
|
КУ
|
1/16
|
Шальке
|
1:1 (д)
|
1:0 (г)
|
+
|
2012/13
|
ЛЧ
|
1/8
|
Боруссия Д
|
2:2 (д)
|
0:3 (г)
|
-
|
2014/15
|
ЛЧ
|
1/8
|
Бавария
|
0:0 (д)
|
0:7 (г)
|
-
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шальке
|
0:0 (д)
|
3:0 (г)
|
+
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/16
|
Айнтрахт Фр
|
2:2 (д)
|
1:4 (г)
|
-
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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