Шахтер 8-й раз в истории сыграет против немцев на стадии плей-офф

Соперником «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы стал «Вольфсбург». С этим клубом горняки ранее в еврокубках не встречались. В целом же с командами из Германии (ФРГ) дончане провели 20 матчей. 6 из них выиграли, 7 завершили вничью и столько же проиграли, забили 21 мяч, пропустили 36.

На стадии плей-офф оранжево-черные сталкивались с немцами 7 раз и только дважды проходили дальше. Причем в обоих случаях в баталиях с «Шальке».

«Шахтер» против команд из Германии на стадии плей-офф

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1980/81 КУ 1/32 Айнтрахт Фр 1:0 (д) 0:3 (г) - 2001/02 ЛЧ КР3 Боруссия Д 0:2 (д) 1:3 (г) - 2004/05 КУ 1/16 Шальке 1:1 (д) 1:0 (г) + 2012/13 ЛЧ 1/8 Боруссия Д 2:2 (д) 0:3 (г) - 2014/15 ЛЧ 1/8 Бавария 0:0 (д) 0:7 (г) - 2015/16 ЛЕ 1/16 Шальке 0:0 (д) 3:0 (г) + 2018/19 ЛЕ 1/16 Айнтрахт Фр 2:2 (д) 1:4 (г) -

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ