Днепр-1 – Динамо. Оценки Sport.ua. Триумф Супряги, Буяльский подвел команду

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 20-го тура УПЛ.

Матч стал триумфальным для Владислава Супряги (оценка 9.0),оформившего хет-трик, а вот Виталий Буяльский подвел команду гостей (оценка 3.5).

Оценки Sport.ua за матч «Днепр-1» – «Динамо» – 3:1:

Замены «Днепра-1»: Владислав Супряга – 9,0; Владислав Шаповал – 5,5; Папа Гуйе – б/о.

Замены «Динамо»: Виктор Цыганков – 5,5; Карлос Де Пена – 5,5; Миккель Дуэлунд – б/о.