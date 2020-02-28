Днепр-1 – Динамо. Оценки Sport.ua. Триумф Супряги, Буяльский подвел команду

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 20-го тура УПЛ

  • 28.02.2020 21:52
  • 1566 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 – Динамо. Оценки Sport.ua. Триумф Супряги, Буяльский подвел команду
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 20-го тура УПЛ.

Матч стал триумфальным для Владислава Супряги (оценка 9.0),оформившего хет-трик, а вот Виталий Буяльский подвел команду гостей (оценка 3.5).

Оценки Sport.ua за матч «Днепр-1» – «Динамо» – 3:1:

  

Замены «Днепра-1»: Владислав Супряга – 9,0; Владислав Шаповал – 5,5; Папа Гуйе – б/о.

Замены «Динамо»:  Виктор Цыганков – 5,5; Карлос Де Пена – 5,5; Миккель Дуэлунд – б/о.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 22:17
    0
    сьогодні в Динамо сподобався Вербич + нормально у гру увійшли Де Пена з Вітьком. нормально увійшли, але те чмо їх пізно випустило
    Русин ще більш-менш сьогодні
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    bolelschik
    online
      bolelschik, 28.02.2020 22:13
    +1
    Вербич - 7,5
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    bolelschik
    online
      bolelschik, 28.02.2020 22:13
    +1
    Вербич - 7,5
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 22:17
    0
    сьогодні в Динамо сподобався Вербич + нормально у гру увійшли Де Пена з Вітьком. нормально увійшли, але те чмо їх пізно випустило
    Русин ще більш-менш сьогодні
    Ссылка
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