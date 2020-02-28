В воскресенье, 1 марта, «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Английской лиги.
Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало поединка в 18:30 по киевскому времени.
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Setanta Sports».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.