Где смотреть онлайн матч Кубка Английской лиги Астон Вилла – Манчестер Сити

В первый день весны на «Уэмбли» состоится поединок за трофей

  • 28.02.2020 21:50
  • 459 просмотров
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Где смотреть онлайн матч Кубка Английской лиги Астон Вилла – Манчестер Сити
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В воскресенье, 1 марта, «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Английской лиги. 

Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало поединка в 18:30 по киевскому времени.

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Setanta Sports».

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Источник — Sport.ua

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