Шахтер второй раз в этом еврокубковом сезоне сумел отыграть фору в два гола

«Шахтер», уступая «Бенфике» два мяча по ходу матча, сумел все же избежать поражения (3:3). Это второй подобный камбэк горняков в нынешнем еврокубковом сезоне. Проигрывая 1:3 загребскому «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов, оранжево-черные добились в итоге ничейного результата. Всего же украинским клубам удавалось отыгрывать фору в два гола в еврокубках 10 раз. Трижды - «Динамо», дважды - «Днепру» и «Шахтеру», по разу - «Металлисту» и донецкому «Металлургу».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах:
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14.09.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Спартак М (д)
|
3:2
|
25.08.1999
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Ольборг (д)
|
2:2
|
19.09.2002
|
КУ
|
1/64
|
Металлург Д
|
Вердер (д)
|
2:2
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Днепр
|
Бананц (г)
|
4:2
|
22.07.2006
|
КИ
|
Р3
|
Днепр
|
Марсель (д)
|
2:2
|
26.08.2010
|
ЛЕ
|
КР2
|
Металлист
|
Омония (д)
|
2:2
|
28.09.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Партизан (г)
|
3:2
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Динамо З (г)
|
3:3
|
07.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Александрия
|
Сент-Этьен (д)
|
2:2
|
27.02.2020
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Бенфика (г)
|
3:3
Источник — Sport.ua
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