Шахтер второй раз в этом еврокубковом сезоне сумел отыграть фору в два гола

«Шахтер», уступая «Бенфике» два мяча по ходу матча, сумел все же избежать поражения (3:3). Это второй подобный камбэк горняков в нынешнем еврокубковом сезоне. Проигрывая 1:3 загребскому «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов, оранжево-черные добились в итоге ничейного результата. Всего же украинским клубам удавалось отыгрывать фору в два гола в еврокубках 10 раз. Трижды - «Динамо», дважды - «Днепру» и «Шахтеру», по разу - «Металлисту» и донецкому «Металлургу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах: