Шахтер второй раз в этом еврокубковом сезоне сумел отыграть фору в два гола

Это 10-й подобный камбэк украинских клубов в еврокубках

  • 28.02.2020 19:50
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Шахтер второй раз в этом еврокубковом сезоне сумел отыграть фору в два гола
© ФК Шахтер

«Шахтер», уступая «Бенфике» два мяча по ходу матча, сумел все же избежать поражения (3:3). Это второй подобный камбэк горняков в нынешнем еврокубковом сезоне. Проигрывая 1:3 загребскому «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов, оранжево-черные добились в итоге ничейного результата. Всего же украинским клубам удавалось отыгрывать фору в два гола в еврокубках 10 раз. Трижды - «Динамо», дважды - «Днепру» и «Шахтеру», по разу - «Металлисту» и донецкому «Металлургу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах:

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

14.09.1994

ЛЧ

ГТ

Динамо

Спартак М (д)

3:2

25.08.1999

ЛЧ

КР3

Динамо

Ольборг (д)

2:2

19.09.2002

КУ

1/64

Металлург Д

Вердер (д)

2:2

11.08.2005

КУ

КР2

Днепр

Бананц (г)

4:2

22.07.2006

КИ

Р3

Днепр

Марсель (д)

2:2

26.08.2010

ЛЕ

КР2

Металлист

Омония (д)

2:2

28.09.2017

ЛЕ

ГТ

Динамо

Партизан (г)

3:2

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Динамо З (г)

3:3

07.11.2019

ЛЕ

ГТ

Александрия

Сент-Этьен (д)

2:2

27.02.2020

ЛЕ

1/16

Шахтер

Бенфика (г)

3:3
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Источник — Sport.ua

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