Футболистам Баварии запретили давать автографы из-за коронавируса

«Бавария» выступила с заявлением относительно борьбы с коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт мюнхенцев, футболистам команды посоветовали воздержаться от дачи автографов или фотографироваться с фанатами. Такое решение принял медицинский штаб клуба, опираясь на рекомендации Института Роберта Коха.
Напомним, что в Италии коронавирусом заразился первый футболист.
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Источник — ФК Бавария
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