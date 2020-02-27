В Италии коронавирусом заразился первый футболист

Сообщается, что футболист из Серии С, который выступает за «Пьянезе», в прошлое воскресенье пропустил матч команды из-за жара и недомогания. Тест игрока на коронавирус показал положительный результат.

Сразу после этого игрока поместили в больницу, сейчас он себя чувствует хорошо.

Отметим, что ряд матчей прошлого тура в Серии А прошли без зрителей, а некоторые игры были перенесены.

В Италии заболело коронавирусом уже около 500 человек. Погибло 12 человек.