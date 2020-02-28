«Вольфсбург» разгромил «Мальме» (3:0)в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Напомним, что в 1/8 финала «Вольфсбург» сыграет с «Шахтером».
Лучшие моменты матча Мальмё - Вольфсбург
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоао Виктор (Вольфсбург).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Герхардт (Вольфсбург).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Брекало (Вольфсбург).
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Источник — Футбол 1/2/3
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