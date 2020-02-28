В субботу, 29-го февраля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Колос» будет принимать «Карпаты».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий даст стартовый свисток в 17:00.

«Колос» – «Карпаты». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Карпаты», за которой можно наблюдать здесь.