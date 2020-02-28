В субботу, 29 февраля, в рамках 28-го тура АПЛ «Уотфорд» примет «Ливерпуль». Матч состоится в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд». Начало матча в 19:30 по Киеву.
«Уотфорд» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире матча покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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