Наставник Вольфсбурга: «Шахтер – команда с опытом Лиги чемпионов»

Главный тренер «волков» Оливер Гласнер – о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы

  • 28.02.2020 15:12
  • 2730 просмотров
  • 1 комментарий
Наставник Вольфсбурга: «Шахтер – команда с опытом Лиги чемпионов»
© ФК Вольфсбург. Оливер Гласнер

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом». Наставник немецкого клуба Оливер Гласнер так прокомментировал результат жеребьевки: «Шахтер» – команда из Лиги чемпионов с большим международным опытом. Это сложная задача».

В 1/16 финала «Вольфсбург» легко прошел шведский «Мальме», победив 2:1 дома и 3:0 на выезде.

В чемпионате Германии «Вольфсбург» после 23-х туров занимает 7-е место, имея в активе 34 очка.

Встречи пройдут 12 и 19 марта. Первый матч «Шахтер» проведет на выезде.

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Источник — ФК Вольфсбург

(11 голосов)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 28.02.2020 16:22
    0
    Бояться німці Шахтар,значить-поважають.!!! Шахтар вперед до 1/4 ЛЄ.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 28.02.2020 16:22
    0
    Бояться німці Шахтар,значить-поважають.!!! Шахтар вперед до 1/4 ЛЄ.!!!
    Ссылка
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