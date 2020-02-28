Наставник Вольфсбурга: «Шахтер – команда с опытом Лиги чемпионов»

В 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом». Наставник немецкого клуба Оливер Гласнер так прокомментировал результат жеребьевки: «Шахтер» – команда из Лиги чемпионов с большим международным опытом. Это сложная задача».
В 1/16 финала «Вольфсбург» легко прошел шведский «Мальме», победив 2:1 дома и 3:0 на выезде.
В чемпионате Германии «Вольфсбург» после 23-х туров занимает 7-е место, имея в активе 34 очка.
Встречи пройдут 12 и 19 марта. Первый матч «Шахтер» проведет на выезде.
Источник — ФК Вольфсбург
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.