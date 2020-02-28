Боруссия привлекла в основную команду 15-летнего бомбардира

Юссуфа Мукоко мощно выступает за молодежные составы клуба

  • 28.02.2020 15:08
  • 350 просмотров
  • 1 комментарий
Боруссия привлекла в основную команду 15-летнего бомбардира
© FotMob. Юссуфа Мукоко

«Боруссия» Дортмунд нашла усиление в своей академии.

Как сообщает Goal, немецкий клуб решил привлечь в основную команду 15-летнего нападающего Юссуфу Мукоко. Немецко-камерунский футболист ударно проводит сезон за молодежные составы.

В активе Мукоко 50 голов в 28-ми матчах за команду U-17 и 31 гол в 18-ти матчах за команду U-19.

Отметим, что игрок «Боруссии» Эрлинг Холанд — самый дорогой форвард мира U-21.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 28.02.2020 15:16
    0
    Мукоко и Холанд всех порвут. За матч не меньше 5-6 голов будет
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.02.2020 15:16
    0
    Мукоко и Холанд всех порвут. За матч не меньше 5-6 голов будет
    Ссылка
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