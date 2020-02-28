Боруссия привлекла в основную команду 15-летнего бомбардира

«Боруссия» Дортмунд нашла усиление в своей академии.
Как сообщает Goal, немецкий клуб решил привлечь в основную команду 15-летнего нападающего Юссуфу Мукоко. Немецко-камерунский футболист ударно проводит сезон за молодежные составы.
В активе Мукоко 50 голов в 28-ми матчах за команду U-17 и 31 гол в 18-ти матчах за команду U-19.
Отметим, что игрок «Боруссии» Эрлинг Холанд — самый дорогой форвард мира U-21.
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Источник — Goal.com
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