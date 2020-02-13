ФОТО. Холанд — самый дорогой форвард мира U-21

Опубликован список самых дорогих форвардов мира, которые младше 21-го года.

На вершине предсказуемо оказался 19-летний норвежский бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который оценивается в €60 миллионов. Он перешел в немецкий клуб из «Зальцбурга» в начале января этого года всего за €20 миллионов.

Холанд успел провести за «Боруссию» 5 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

На втором месте в списке находится 19-летний Мойзе Кин из Эвертона, итальянский форвард ивуарийского происхождения. Он оценивается в €32 миллиона.

Третье место отдано 20-летнему шведскому нападающему «Сосьедада» Александеру Исаку. Стоимость футболиста оценивают в €25 миллионов.