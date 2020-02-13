ФОТО. Холанд — самый дорогой форвард мира U-21

Норвежский нападающий «Боруссии» Дортмунд оценивается в €60 миллионов

  • 13.02.2020 13:35
  • 772 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Холанд — самый дорогой форвард мира U-21
© talkSPORT. Эрлинг Холанд

Опубликован список самых дорогих форвардов мира, которые младше 21-го года.

На вершине предсказуемо оказался 19-летний норвежский бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, который оценивается в €60 миллионов. Он перешел в немецкий клуб из «Зальцбурга» в начале января этого года всего за €20 миллионов.

Холанд успел провести за «Боруссию» 5 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

На втором месте в списке находится 19-летний Мойзе Кин из Эвертона, итальянский форвард ивуарийского происхождения. Он оценивается в €32 миллиона.

Третье место отдано 20-летнему шведскому нападающему «Сосьедада» Александеру Исаку. Стоимость футболиста оценивают в €25 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(1 голос)

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Комментарии
    Bohdan
    online
      Bohdan, 13.02.2020 14:12
    0
    Цікаво чи зможе і дальше показувати хоча б половину такої результативності (5 матчів: 8+1).
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 13.02.2020 14:12
    0
    Цікаво чи зможе і дальше показувати хоча б половину такої результативності (5 матчів: 8+1).
    Ссылка
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