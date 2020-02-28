Интер Милан

В ответном матче Лиги Европы «Интер» с минимальным преимуществом в счете обыграл болгарский «Лудогорец» и прошел в 1/8 финала второго по престижности евротурнира.
Лига Европы. Ответный матчи 1/16 финала
«Интер» (Италия) – «Лудогорец» (Болгария) – 2:1 (первый матч 2:0)
Голы: 0:1 – 26 Каули, 1:1 – 31 Бираги, 2:1 – 45 Лукаку.
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Источник — Футбол 1/2/3
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