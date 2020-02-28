ФОТО. Роскошная Свитолина принимает ванну с фруктами

Элина не перестает радовать подписчиков своего инстаграма

  • 28.02.2020 13:53
  • 3492 просмотра
  • 9 комментариев
ФОТО. Роскошная Свитолина принимает ванну с фруктами
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не перестает удивлять подписчиков своего инстаграма яркими фотографиями.

На этот раз первая ракетка Украины опубликовала фото, на котором она принимает ванну с фруктами.

Напомним, следующим турниром Элины станут соревнования международной серии в Монтеррее (Мексика), которые начнутся второго марта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mood @hiltonkyiv 🥰

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 28.02.2020 14:35
    +1
    И как на это должны реагировать болельщики?
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 28.02.2020 14:35
    0
    Поза й книга нагадує більше перебування не в ванній, а на сусідньому порцеляновому винаходу людства.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.02.2020 14:13
    +2
    Vik Bistritskiy, 28.02.2020 14:09
    З такою грою скоро не те що на фрукти не хватить ай ванну без води буде приймати
    подписчики в инста приносят доход видимо.. нафиг это теннис... скоро сиськи пойдут в дело и вообще Ирина Морозюк научит что делать и как
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 14:13
    0
    Vik Bistritskiy, 28.02.2020 14:09
    З такою грою скоро не те що на фрукти не хватить ай ванну без води буде приймати
    За нее не переживай! Она уже заработала столько, что и внукам хватит
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 28.02.2020 14:12
    +3
    Видно, что думает о большом теннисе.
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
    online
      Vik Bistritskiy, 28.02.2020 14:09
    +1
    З такою грою скоро не те що на фрукти не хватить ай ванну без води буде приймати
    Ссылка
    maverik
    maverik, 28.02.2020 14:09
    +6
    Меня больше радовали бы положительные результаты а не эта хрень.
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 28.02.2020 14:00
    +9
    А де розкішний козак чорнявий?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.02.2020 14:00
    +10
    Это означает одно 2-ая сотня уже не за горами.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.02.2020 14:00
    +10
    Это означает одно 2-ая сотня уже не за горами.
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 28.02.2020 14:00
    +9
    А де розкішний козак чорнявий?
    Ссылка
    maverik
    maverik, 28.02.2020 14:09
    +6
    Меня больше радовали бы положительные результаты а не эта хрень.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 28.02.2020 14:12
    +3
    Видно, что думает о большом теннисе.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.02.2020 14:13
    +2
    Vik Bistritskiy, 28.02.2020 14:09
    З такою грою скоро не те що на фрукти не хватить ай ванну без води буде приймати
    подписчики в инста приносят доход видимо.. нафиг это теннис... скоро сиськи пойдут в дело и вообще Ирина Морозюк научит что делать и как
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 28.02.2020 14:35
    +1
    И как на это должны реагировать болельщики?
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
    online
      Vik Bistritskiy, 28.02.2020 14:09
    +1
    З такою грою скоро не те що на фрукти не хватить ай ванну без води буде приймати
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 28.02.2020 14:35
    0
    Поза й книга нагадує більше перебування не в ванній, а на сусідньому порцеляновому винаходу людства.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 14:13
    0
    Vik Bistritskiy, 28.02.2020 14:09
    З такою грою скоро не те що на фрукти не хватить ай ванну без води буде приймати
    За нее не переживай! Она уже заработала столько, что и внукам хватит
    Ссылка
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