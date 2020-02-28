ФОТО. Роскошная Свитолина принимает ванну с фруктами

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не перестает удивлять подписчиков своего инстаграма яркими фотографиями.
На этот раз первая ракетка Украины опубликовала фото, на котором она принимает ванну с фруктами.
Напомним, следующим турниром Элины станут соревнования международной серии в Монтеррее (Мексика), которые начнутся второго марта.
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Источник — Instagram
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