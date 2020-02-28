Днепр-1 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 28-го февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», арбитр Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:00.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Динамо».
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Источник — ФК Динамо Киев
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