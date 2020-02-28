Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер мог бы дойти до 1/4 финала ЛЧ»

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» - «Шахтер» (3:3):

«Шахтер» хорошо готов физически – это дало о себе знать. Плюс Каштру угадал, дав отдых основным игрокам в матче с «Десной».

Но, конечно, такие голы. «Шахтер» очень легко дает соперникам забивать. Это далеко не первый случай, было еще при Фонсеке. Это сейчас основная проблема команды. Если тренеру удастся ее решить – «Шахтер» сможет даже побороться за победу в ЛЕ.

С такой атакой «Шахтер» мог бы дойти минимум до 1/4 финала ЛЧ, но защита... Хорошо, что они покупают игроков в центр поля, но пришло время позаботиться об укреплении обороны.

Смотрел обзор всех матчей ЛЕ, «Шахтер» в атаке выглядит интереснее всех. Самый желанный соперник для «Шахтера» – «Рома».