Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер мог бы дойти до 1/4 финала ЛЧ»

Известный тренер – о матче «Бенфика» - «Шахтер»

  • 28.02.2020 13:42
  • 2823 просмотра
  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтер мог бы дойти до 1/4 финала ЛЧ»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» - «Шахтер» (3:3):

«Шахтер» хорошо готов физически – это дало о себе знать. Плюс Каштру угадал, дав отдых основным игрокам в матче с «Десной». 

Но, конечно, такие голы. «Шахтер» очень легко дает соперникам забивать. Это далеко не первый случай, было еще при Фонсеке. Это сейчас основная проблема команды. Если тренеру удастся ее решить – «Шахтер» сможет даже побороться за победу в ЛЕ. 

С такой атакой «Шахтер» мог бы дойти минимум до 1/4 финала ЛЧ, но защита... Хорошо, что они покупают игроков в центр поля, но пришло время позаботиться об укреплении обороны. 

Смотрел обзор всех матчей ЛЕ, «Шахтер» в атаке выглядит интереснее всех. Самый желанный соперник для «Шахтера» – «Рома».

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Источник — Футбол 24

(12 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 28.02.2020 13:59
    0
    Кто-то хочет в шахту
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.02.2020 13:59
    0
    Кто-то хочет в шахту
    Ссылка
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