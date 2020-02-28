Антонио КОНТЕ: «Интер попытается добиться максимума в Лиге Европы»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что команда будет бороться за победу в Лиге Европы:

«Абсолютно правильно, когда команда вроде «Интера» не просто участвует в турнире, а пытается добиться максимального результата. «Интер» не выигрывал трофеи свыше 9 лет, при этом у клуба богатые традиции и есть амбиции ставить высокие цели.

Мы попытаемся выжать максимум и в то же время осознаем, что победа не может прийти в одночасье. Победители знают, насколько это тяжело».

Вчера «Интер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Лудогорец» 4:1 по сумме двух матчей.