ТаТоТаке. Возможные соперники Шахтера, Беседин не виноват в допинге

«Шахтер» с таким скрипом прошел в 1/8 финала Лиги Европы, что Михаил Спиваковский и Сергей Болотников больше критикуют команду, чем восторгаются ее подвигом.
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Источник — ТаТоТаке
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