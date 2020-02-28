ТаТоТаке. Возможные соперники Шахтера, Беседин не виноват в допинге

«Шахтер» с таким скрипом прошел в 1/8 финала Лиги Европы, что Михаил Спиваковский и Сергей Болотников больше критикуют команду, чем восторгаются ее подвигом.



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