ТаТоТаке. Возможные соперники Шахтера, Беседин не виноват в допинге

Вышел в эфир свежий выпуск украинского футбольного шоу

  • 28.02.2020 11:55
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ТаТоТаке. Возможные соперники Шахтера, Беседин не виноват в допинге
© ТаТоТаке

«Шахтер» с таким скрипом прошел в 1/8 финала Лиги Европы, что Михаил Спиваковский и Сергей Болотников больше критикуют команду, чем восторгаются ее подвигом.
 
01:27 - Почему у Шахтера такие проблемы с прессингом
04:27 - Лидеры Шахтера провели ужасный матч
06:06 - Первый гол привез Маркос Антонио, но он же сделал гол Шахтера
08:40 - Второй гол Бенфики - вина Каштру
10:06 - Но третий гол Бенфики, на самом деле, помог Шахтеру
13:39 - Португальцы снова сливались?
15:03 - Возможные соперники Шахтера - прикидываем его шансы
16:24 - Беседин не виноват в допинге
18:19 - Кто будет третьим форвардом сборной Украины на Евро-2020
21:29 - Оцениваем революционный фильм «Неизвестное Динамо»
26:34 - Висенте Гомес зимой пытался покинуть Олимпик

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Источник — ТаТоТаке

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