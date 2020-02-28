Александрия дозаявила трех зимних новичков

Вчера с «Александрии» сняли трансферный бан, из-за которого клуб не мог заявить на вторую половину сезона своих зимних новичков.

И уже сегодня «Александрия» внесла в заявку на весеннюю часть сезона УПЛ Романа Вантуха, Артема Гордиенко и Богдана Мышенко.

Окно дозаявок в УПЛ закрывается именно сегодня.