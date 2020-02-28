Сергей КРИВЦОВ: «Характер Шахтера решил все»

Игрок «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (3:3):

- Можно сказать, что характер «Шахтера» решил судьбу противостояния?

- Можно сказать, что характер решил все, но мы провели два разных тайма. В первом не было ни движения при выходе из обороны, ни прессинга от нашей команды.

Каштру в строгой форме эти моменты отметил. На второй тайм вышли более собранными, более агрессивными и это принесло свои плоды.

- Нервозности было много в обороне. Почему так произошло?

- Повторюсь, потому что мало движения было, много потерь при выходе из обороны. Давали много пространства защитникам и полузащитникам «Бенфики», которые беспрепятственно доходили до нашей штрафной.

А второй тайм сыграли надежнее, более сконцентрировано и выполнили главную задачу – прошли дальше.

- Такой открытый футбол был вам на руку?

- Мы знали, что «Бенфика» пойдет вперед. А когда счет стал 3:2, португальцы всеми силами побежали в атаку, начали открываться зоны и мы этим воспользовались.

- В перерыве матча Луиш Каштру был очень нервный, эмоциональный. Каким он был после матча и что говорил?

- Да, в перерыве он был зол и агрессивен, потому что мы ужасно играли, при том некого выделить. Он вышел, сказал мотивационную речь, по голове нам настучал, можно сказать. Мы вовремя это поняли, и, слава Богу, все обошлось.

- Что дальше остается? Каких соперников хотите в 1/8?

- Еще не смотрел на счета, кто прошел дальше. Кто выпадет, против того и играть.

- Как далеко хотите зайти?

- Как можно дальше. 4 года мы не могли преодолеть 1/16, слава Богу, на этот раз прошли.