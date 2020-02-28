Сергей КРИВЦОВ: «Характер Шахтера решил все»

Защитник «Шахтера» - о матче против «Бенфики»

  • 28.02.2020 11:26
  • 836 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей КРИВЦОВ: «Характер Шахтера решил все»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Игрок «Шахтера» Сергей Кривцов поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» (3:3):

- Можно сказать, что характер «Шахтера» решил судьбу противостояния?
- Можно сказать, что характер решил все, но мы провели два разных тайма. В первом не было ни движения при выходе из обороны, ни прессинга от нашей команды.

Каштру в строгой форме эти моменты отметил. На второй тайм вышли более собранными, более агрессивными и это принесло свои плоды.

- Нервозности было много в обороне. Почему так произошло?
- Повторюсь, потому что мало движения было, много потерь при выходе из обороны. Давали много пространства защитникам и полузащитникам «Бенфики», которые беспрепятственно доходили до нашей штрафной.

А второй тайм сыграли надежнее, более сконцентрировано и выполнили главную задачу – прошли дальше.

- Такой открытый футбол был вам на руку?
- Мы знали, что «Бенфика» пойдет вперед. А когда счет стал 3:2, португальцы всеми силами побежали в атаку, начали открываться зоны и мы этим воспользовались.

- В перерыве матча Луиш Каштру был очень нервный, эмоциональный. Каким он был после матча и что говорил?
- Да, в перерыве он был зол и агрессивен, потому что мы ужасно играли, при том некого выделить. Он вышел, сказал мотивационную речь, по голове нам настучал, можно сказать. Мы вовремя это поняли, и, слава Богу, все обошлось.

- Что дальше остается? Каких соперников хотите в 1/8?
- Еще не смотрел на счета, кто прошел дальше. Кто выпадет, против того и играть.

- Как далеко хотите зайти?
- Как можно дальше. 4 года мы не могли преодолеть 1/16, слава Богу, на этот раз прошли.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности