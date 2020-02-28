Все голы Шахтера в ворота Бенфики оказались юбилейными

«Шахтер» забил 60-й гостевой мяч в Лиге Европы, а Тарас Степаненко - 25-й в карьере

  • 28.02.2020 10:29
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Все голы Шахтера в ворота Бенфики оказались юбилейными
© ФК Шахтер

В матче с «Бенфикой» (3:3) «Шахтер» забил 60-й мяч в Лиге Европе (Кубке УЕФА) на чужих полях. Его автором оказался защитник «орлов» Рубен Диаш, поразивший собственные ворота. В свою очередь Тарас Степаненко стал автором 40-го гола украинских клубов в поединках с португальскими командами в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Для самого же Тараса этот гол оказался 25-м в карьере. 14 раз он отличился в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках, 3 - за национальную сборную и 2 - в Кубке Украины.

Юбилейным стал и гол Алана Патрика - 20-м для горняков в гостевых баталиях с португальцами. 9 мячей дончане забили хозяевам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 6 - в Лиге чемпионов и 5 - в Кубке кубков.

Юбилейные гостевые голы «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Гол

Дата

Стадия

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

29.09.1976

1/32

Владимир РОГОВСКИЙ

Динамо Брл

16' (1:1)

1:1

10-й

26.08.1999

КР

Юрий СЕЛЕЗНЕВ

Силекс

21' (1:1)

1:2

20-й

15.02.2006

1/16

Чиприан МАРИКА

Лилль

90+1' (2:3)

2:3

30-й

20.08.2009

КР4

Василий КОБИН

Сивасспор

87' (3:0)

3:0

40-й

25.02.2016

1/16

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шальке

63' (2:0)

3:0

50-й

03.11.2016

ГТ

ТАЙСОН

Гент

41' (2:1)

5:3

60-й

27.02.2020

1/16

РУБЕН ДИАШ*

Бенфика

12' (1:1)

3:3

* автогол.

ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Распутин
    online
      Вячеслав Распутин, 28.02.2020 11:15
    +2
    Шахтер! В следующей игре 1/8 финала спрячьте подальше 22-й номер. Он для Пятова невезучий.
    Ссылка
    Вячеслав Распутин
    online
      Вячеслав Распутин, 28.02.2020 11:15
    +2
    Шахтер! В следующей игре 1/8 финала спрячьте подальше 22-й номер. Он для Пятова невезучий.
    Ссылка
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