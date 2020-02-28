Все голы Шахтера в ворота Бенфики оказались юбилейными

В матче с «Бенфикой» (3:3) «Шахтер» забил 60-й мяч в Лиге Европе (Кубке УЕФА) на чужих полях. Его автором оказался защитник «орлов» Рубен Диаш, поразивший собственные ворота. В свою очередь Тарас Степаненко стал автором 40-го гола украинских клубов в поединках с португальскими командами в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Для самого же Тараса этот гол оказался 25-м в карьере. 14 раз он отличился в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках, 3 - за национальную сборную и 2 - в Кубке Украины.
Юбилейным стал и гол Алана Патрика - 20-м для горняков в гостевых баталиях с португальцами. 9 мячей дончане забили хозяевам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 6 - в Лиге чемпионов и 5 - в Кубке кубков.
Юбилейные гостевые голы «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Гол
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
29.09.1976
|
1/32
|
Владимир РОГОВСКИЙ
|
Динамо Брл
|
16' (1:1)
|
1:1
|
10-й
|
26.08.1999
|
КР
|
Юрий СЕЛЕЗНЕВ
|
Силекс
|
21' (1:1)
|
1:2
|
20-й
|
15.02.2006
|
1/16
|
Чиприан МАРИКА
|
Лилль
|
90+1' (2:3)
|
2:3
|
30-й
|
20.08.2009
|
КР4
|
Василий КОБИН
|
Сивасспор
|
87' (3:0)
|
3:0
|
40-й
|
25.02.2016
|
1/16
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шальке
|
63' (2:0)
|
3:0
|
50-й
|
03.11.2016
|
ГТ
|
ТАЙСОН
|
Гент
|
41' (2:1)
|
5:3
|
60-й
|
27.02.2020
|
1/16
|
РУБЕН ДИАШ*
|
Бенфика
|
12' (1:1)
|
3:3
* автогол.
ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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