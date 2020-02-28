Все голы Шахтера в ворота Бенфики оказались юбилейными

В матче с «Бенфикой» (3:3) «Шахтер» забил 60-й мяч в Лиге Европе (Кубке УЕФА) на чужих полях. Его автором оказался защитник «орлов» Рубен Диаш, поразивший собственные ворота. В свою очередь Тарас Степаненко стал автором 40-го гола украинских клубов в поединках с португальскими командами в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Для самого же Тараса этот гол оказался 25-м в карьере. 14 раз он отличился в чемпионатах Украины, 6 - в еврокубках, 3 - за национальную сборную и 2 - в Кубке Украины.

Юбилейным стал и гол Алана Патрика - 20-м для горняков в гостевых баталиях с португальцами. 9 мячей дончане забили хозяевам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 6 - в Лиге чемпионов и 5 - в Кубке кубков.

Юбилейные гостевые голы «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Гол Дата Стадия Игрок Соперник Минута Счет 1-й 29.09.1976 1/32 Владимир РОГОВСКИЙ Динамо Брл 16' (1:1) 1:1 10-й 26.08.1999 КР Юрий СЕЛЕЗНЕВ Силекс 21' (1:1) 1:2 20-й 15.02.2006 1/16 Чиприан МАРИКА Лилль 90+1' (2:3) 2:3 30-й 20.08.2009 КР4 Василий КОБИН Сивасспор 87' (3:0) 3:0 40-й 25.02.2016 1/16 Факундо ФЕРРЕЙРА Шальке 63' (2:0) 3:0 50-й 03.11.2016 ГТ ТАЙСОН Гент 41' (2:1) 5:3 60-й 27.02.2020 1/16 РУБЕН ДИАШ* Бенфика 12' (1:1) 3:3

* автогол.

ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ