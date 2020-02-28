Каштру рассказал, кому посвящен успех Шахтера

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал выход «горняков» в 1/8 финала Лиги Европы. В 1/16 финала ЛЕ «Шахтер» одолел португальскую «Бенфику» (2:1, 3:3).

«Наш успех посвящен всем, кто каждый день помогает нам быть счастливыми», — написал Каштру в Instagram.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28-го февраля, в 14:00 по киевскому времени.