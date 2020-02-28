Пятов провел 40-й матч в Лиге Европы

Матч против «Бенфики» (3:3) оказался 40-м для капитана «Шахтера» Андрея Пятова в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 35-летний голкипер стал вторым игроком горняков после Дарио Срны, достигшим этого рубежа.
Более скромный, но все же, юбилей отметил и вышедший на последних минутах встречи на замену грузинский защитник Давид Хочолова, который 10-й раз сыграл в еврокубках в рядах оранжево-черных.
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2003-2017
|
50
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
2009-2020
|
40
|
3.
|
Разван РАЦ
|
2003-2010
|
32
|
4.
|
ЖАДСОН
|
2005-2010
|
30
|
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
2005-2010
|
30
|
6.
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
2002-2009
|
29
|
|
Александр КУЧЕР
|
2007-2016
|
29
|
8.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
2005-2014
|
24
|
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
2009-2017
|
24
|
|
ТАЙСОН
|
2014-2020
|
24
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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