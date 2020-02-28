Пятов провел 40-й матч в Лиге Европы

35-летний голкипер горняков вышел на второе место в клубе по матчам в ЛЕ

  • 28.02.2020 10:10
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Пятов провел 40-й матч в Лиге Европы
© ФК Шахтер

Матч против «Бенфики» (3:3) оказался 40-м для капитана «Шахтера» Андрея Пятова в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 35-летний голкипер стал вторым игроком горняков после Дарио Срны, достигшим этого рубежа.

Более скромный, но все же, юбилей отметил и вышедший на последних минутах встречи на замену грузинский защитник Давид Хочолова, который 10-й раз сыграл в еврокубках в рядах оранжево-черных.

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

 

 

Годы

Матчи

1.

Дарио СРНА

2003-2017

50

2.

Андрей ПЯТОВ

2009-2020

40

3.

Разван РАЦ

2003-2010

32

4.

ЖАДСОН

2005-2010

30

 

ФЕРНАНДИНЬЮ

2005-2010

30

6.

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

2002-2009

29

 

Александр КУЧЕР

2007-2016

29

8.

Томаш ГЮБШМАН

2005-2014

24

 

Ярослав РАКИЦКИЙ

2009-2017

24

 

ТАЙСОН

2014-2020

24

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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