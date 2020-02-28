Пятов провел 40-й матч в Лиге Европы

Матч против «Бенфики» (3:3) оказался 40-м для капитана «Шахтера» Андрея Пятова в Лиге Европы (Кубке УЕФА). 35-летний голкипер стал вторым игроком горняков после Дарио Срны, достигшим этого рубежа.

Более скромный, но все же, юбилей отметил и вышедший на последних минутах встречи на замену грузинский защитник Давид Хочолова, который 10-й раз сыграл в еврокубках в рядах оранжево-черных.

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Годы Матчи 1. Дарио СРНА 2003-2017 50 2. Андрей ПЯТОВ 2009-2020 40 3. Разван РАЦ 2003-2010 32 4. ЖАДСОН 2005-2010 30 ФЕРНАНДИНЬЮ 2005-2010 30 6. Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ 2002-2009 29 Александр КУЧЕР 2007-2016 29 8. Томаш ГЮБШМАН 2005-2014 24 Ярослав РАКИЦКИЙ 2009-2017 24 ТАЙСОН 2014-2020 24

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ