Валмиера — Черноморец — 0:0. Видеообзор матча

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинская команда сыграла вничью с латвийской «Валмиерой» (0:0).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Валмиера» — «Черноморец» — 0:0
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Источник — ФК Черноморец
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