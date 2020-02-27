Черноморец сыграл вничью с Валмиерой

В четверг, 27-го февраля, одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником «моряков» стала латвийская «Валмиера».
Поединок завершился нулевой ничьей. На 56-й минуте Сикорский не реализовал пенальти, угодив в штангу.
«Валмиера» — «Черноморец» — 0:0
«Черноморец» (1-й тайм): Паламарчук — Велев, игрок на просмотре, Долгов, Зубейко, Граматик, Лиховидько, Норенков, Брагару, Силич, Штогрин;
«Черноморец» (2-й тайм): Мирный — Слинкин, Калугин, Долгов, Велев, Клименко, Зинкевич, Янаков, Яловенко, Авагимян, Сикорский.
Источник — ФК Черноморец
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