Валмиера — Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 27-го февраля, «Черноморец» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником одесситов станет латвийский клуб «Валмиера».
Прямая трансляция поединка начнется в 15:00 по киевскому времени.
«Черноморец» (1-й тайм): Паламарчук — Велев, игрок на просмотре, Долгов, Зубейко, Граматик, Лиховидько, Норенков, Брагару, Силич, Штогрин;
«Черноморец» (2-й тайм): Мирный — Слинкин, Калугин, игрок на просмотре, Велев, Клименко, Зинкевич, Янаков, Яловенко, Авагимян, Сикорский.
Источник — ФК Черноморец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.