Артем ФРАНКОВ: «Шахтер — великолепная команда»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездной ничьей «Шахтера» с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат позволил «горнякам» выйти в 1/8 финала турнира после домашней победы со счетом 2:1.

«Есть команда «Шахтер» — великолепная команда! И отдельно я поздравляю главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру, который, подозреваю, реализовал свою давнюю мечту (а, может, и какие-то комплексы) хлопнуть наконец-то этого португальского гранда, которого невозможно было обыграть во главе какой-то средней португальской команды.

На поле мы увидели совершенно фантастический футбол, никоим образом не напоминавший весенний. Темп, скорости, интрига, прессинг и так далее. Все это зашкаливало. Это было классное зрелище. И «Шахтер» проявил себя волевой командой», — сказал Франков на своем канале.