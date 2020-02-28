Артем ФРАНКОВ: «Шахтер — великолепная команда»

Специалист считает, что наставник «горняков» Луиш Каштру реализовал свою давнюю мечту

  • 28.02.2020 09:38
  • 2974 просмотра
  • 4 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Шахтер — великолепная команда»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездной ничьей «Шахтера» с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат позволил «горнякам» выйти в 1/8 финала турнира после домашней победы со счетом 2:1.

«Есть команда «Шахтер» — великолепная команда! И отдельно я поздравляю главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру, который, подозреваю, реализовал свою давнюю мечту (а, может, и какие-то комплексы) хлопнуть наконец-то этого португальского гранда, которого невозможно было обыграть во главе какой-то средней португальской команды.

На поле мы увидели совершенно фантастический футбол, никоим образом не напоминавший весенний. Темп, скорости, интрига, прессинг и так далее. Все это зашкаливало. Это было классное зрелище. И «Шахтер» проявил себя волевой командой», — сказал Франков на своем канале.

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Источник — YouTube

(22 голоса)

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 28.02.2020 10:08
    -2
    Что-то выторговывают у кротов сурки,раз этот начал петь дифирамбы.
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    digsum
    online
      digsum, 28.02.2020 10:07
    0
    Алексей Ильин, 28.02.2020 10:05
    Матч, который с лёгкостью мог бы быть финалом этого турнира. Все оставшиеся соперники плюс минус одного уровня, пожалуй, только Интер существенно по именам выделяется.
    На Матче был анонс этого матча, типа сломает ли Бенфика проклятие Гуттманна? Походу нет)))
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 28.02.2020 10:05
    +1
    Матч, который с лёгкостью мог бы быть финалом этого турнира. Все оставшиеся соперники плюс минус одного уровня, пожалуй, только Интер существенно по именам выделяется.
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 28.02.2020 09:55
    +4
    Пожалуй соглашусь, вообще такая борьба была что тяжело было поверить что то сраное ЛЕ всего лишь, как и результат порадовал
    Ссылка
    Владислав Шимко
      Владислав Шимко, 28.02.2020 09:55
    +4
    Пожалуй соглашусь, вообще такая борьба была что тяжело было поверить что то сраное ЛЕ всего лишь, как и результат порадовал
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 28.02.2020 10:05
    +1
    Матч, который с лёгкостью мог бы быть финалом этого турнира. Все оставшиеся соперники плюс минус одного уровня, пожалуй, только Интер существенно по именам выделяется.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.02.2020 10:07
    0
    Алексей Ильин, 28.02.2020 10:05
    Матч, который с лёгкостью мог бы быть финалом этого турнира. Все оставшиеся соперники плюс минус одного уровня, пожалуй, только Интер существенно по именам выделяется.
    На Матче был анонс этого матча, типа сломает ли Бенфика проклятие Гуттманна? Походу нет)))
    Ссылка
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