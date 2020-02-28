Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ: «Результат давил на Шахтер»

Специалист считает, что «горняки» поначалу скованно играли в матче с «Бенфикой» (3:3)

  • 28.02.2020 08:54
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Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ: «Результат давил на Шахтер»
© ФК Заря. Владимир Яксманицкий

43-летний бывший игрок «Шахтера» Владимир Яксманицкий поделился впечатлениями о выездной ничьей «Шахтера» с «Бенфикой» (3:3) в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат позволил украинской команде выйти в 1/8 финала ЛЕ после домашней победы со счетом 2:1.

«Уверен, что болельщикам этот матч понравился. Было забито шесть мячей. Конечно, без ошибок не обошлось. Дончане неуверенно действовали при стандартах, словно концентрации не хватало. Зато передок у «Шахтера» выглядел хорошо, контратаки получались. В целом, я тоже получил удовольствие от увиденного, и поздравляю оранжево-черных с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. 

Думаю, результат давил на дончан. Из-за боязни пропустить быстрый мяч, который все равно состоялся, гости действовали скованно, что приводило к элементарным ошибкам. Но защита — это специфическая линия. Если в атаке к промахам не очень придираются или не замечают, то все ошибки в обороне разбираются скрупулезно. При этом не стоит забывать, что «Бенфика» — сильный соперник, бывший участник Лиги чемпионов, лидер чемпионата Португалии.

Украинскому чемпионату не хватает таких матчей, как «Бенфика» — «Шахтер». Горняки в УПЛ не играют в защите при таком давлении, поэтому ребятам где-то и не хватает практики поединков с такой нагрузкой, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. 

После 47-й минуты подумалось, что «Шахтеру» будет сложно отыграться. Но, как оказалось, третий пропущенный мяч как раз и завел команду Луиша Каштру. Второй и третий голы стали логическим завершением преимущества гостей», — считает Яксманицкий.

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Источник — zbirna.com

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