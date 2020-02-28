ФОТО ДНЯ. Фонсека в кепке! Новый внешний облик наставника Ромы

Бывший рулевой донецкого «Шахтера» надел оригинальный головной убор

  • 28.02.2020 07:55
  • 3227 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО ДНЯ. Фонсека в кепке! Новый внешний облик наставника Ромы
© Twitter

Португальский наставник итальянской «Ромы» Паулу Фонсека в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (1:1) появился на публике в новом виде.

Бывший рулевой донецкого «Шахтера» надел оригинальную кепку а-ля Лужков. Оцените новый «прикид» Паулу Фонсеки.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:06
    0
    От тепер справді схожий на класичного донецького гопника! ...а то все під інтелегента косив
    Ссылка
    Pavel_Sorok
    online
      Pavel_Sorok, 28.02.2020 08:42
    +2
    Четкий. Он же почти донецкий. Знай наших.
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 28.02.2020 08:19
    +3
    Какой Лужков? Посмотрел Острых козырьков (Заточенных кепок), под впечатлением..
    Ссылка
    Олександр Зиско
      Олександр Зиско, 28.02.2020 08:04
    +2
    И семки по карманам! ))
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 28.02.2020 07:58
    +1
    Старіє вуйко )
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 28.02.2020 08:19
    +3
    Какой Лужков? Посмотрел Острых козырьков (Заточенных кепок), под впечатлением..
    Ссылка
    Pavel_Sorok
    online
      Pavel_Sorok, 28.02.2020 08:42
    +2
    Четкий. Он же почти донецкий. Знай наших.
    Ссылка
    Олександр Зиско
      Олександр Зиско, 28.02.2020 08:04
    +2
    И семки по карманам! ))
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 28.02.2020 07:58
    +1
    Старіє вуйко )
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 09:06
    0
    От тепер справді схожий на класичного донецького гопника! ...а то все під інтелегента косив
    Ссылка
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