ФОТО ДНЯ. Фонсека в кепке! Новый внешний облик наставника Ромы

Португальский наставник итальянской «Ромы» Паулу Фонсека в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (1:1) появился на публике в новом виде.
Бывший рулевой донецкого «Шахтера» надел оригинальную кепку а-ля Лужков. Оцените новый «прикид» Паулу Фонсеки.
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Источник — Sport.ua
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