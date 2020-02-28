Алан ПАТРИК: «Шахтеру была нужна высокая скорость»

Хавбек «горняков» поделился мнением об игре своей команды в поединке с «Бенфикой» в ЛЕ (3:3)

  • 28.02.2020 07:05
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Алан ПАТРИК: «Шахтеру была нужна высокая скорость»
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

28-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал выход «горняков» в 1/8 финала Лиги Европы после ничьей с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче.

«В чем причина того, что было мало контроля мяча и много контратак? Это связано с нашими быстрыми игроками, как, например, Тайсон, которые значительно ускоряют атаки. Мы действовали достаточно глубоко, потому нам требовалась такая скорость. И, конечно же, очень важно было правильно играть позиционно, что позволило во втором тайме создавать хорошие возможности и голевые моменты», — отметил Патрик.

Алан Патрик вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Давида Хочолаву на 92-й минуте встречи. На 71-й минуте матча Патрик отметился забитым голом, сделав счет 3:3.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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