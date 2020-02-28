БЕЛИК: «Шахтер вытащил матч с Бенфикой за счет атаки. Это настораживает»

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик высказался о ничьей украинской команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бенфикой (3:3).
«Шахтер» по сумме двух матчей (5:4) вышел в следующую стадию турнира.
«Матч был супер, очень валидольный – качели в одну и другую сторону. Хорошо, что для нас все так закончилось, будем ждать нового соперника.
Матч был выигран за счет командных действий в атаке, а не в защите. Если харьковская встреча прошла под аккомпанемент оборонительных действий, то сегодня вытащили за счет атаки. Это настораживает, потому что не всегда ты можешь забить три и больше мячей.
По сумме двух встреч, мне кажется, все было закономерно», - сказал Белик.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.
Источник — Футбол 1/2/3
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