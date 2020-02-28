МАРЛОС: «Смещался в центр, потому что там не хватало мощности»

Один из лидеров «Шахтера» Марлос прокомментировал выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по сумме двух матчей (5:4) вышел в следующую стадию турнира.

«Конечно, ожидали, что матч будет очень сложным, «Бенфика» - очень сильная команда. Но я очень рад, что мы все же прошли в следующий раунд.

Мы все понимали, что будет очень тяжело, особенно в первом тайме, ведь «Бенфика» всегда очень сильно играет на старте поединка. Но во втором тайме удалось исправить ситуацию и добиться нужного для нас результата.

Сначала действовал больше через фланг, но потом чувствовал, что не хватает мощности в середине поля. Когда ее там нет, всегда тяжело играть, поэтому туда уже больше смещался.

Я еще пока далек от своей лучшей формы, чтобы ее набрать, нужно очень много работать», - сказал Марлос.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.