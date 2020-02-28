ВИДЕО. Гол на 119-й минуте. Как Олимпиакос шокировал Арсенал

Греческий клуб выбил команду Микеля Артеты из Лиги Европы

  • 28.02.2020 01:00
  • 780 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Гол на 119-й минуте. Как Олимпиакос шокировал Арсенал
© ФК Арсенал

Настоящая драма развернулась в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Олимпиакос».

Греческий клуб выиграл основное время со счетом 1:0 (первый матч греки проиграли 0:1) и перевел встречу в дополнительное. На 113-й минуте Обамеянг вывел англичан вперед, но спустя шесть минут фаворит противостояния был повержен, после розыгрыша углового забил Юссеф Эль-Араби.

Любопытно, что «Олимпиакос» в пятый раз в истории обыграл «Арсенал» в еврокубках. Только две команды чаще огорчали «канониров»: «Бавария» (7 раз) и «Барселона» (6). 

Ранее стали известны возможные соперники «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 28.02.2020 01:22
    0
    Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:13
    А после этого у Арсенала была 1 минута, они устроили штурм, а Обомеянг с убойной позиции промазал, когда перед ним один лишь вратарь был.
    Потому что Обамеянг уже одной ногой из " Арсенала")))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:13
    +2
    А после этого у Арсенала была 1 минута, они устроили штурм, а Обомеянг с убойной позиции промазал, когда перед ним один лишь вратарь был.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 28.02.2020 01:10
    0
    Молодцы, греки!!! Хорошая эта банда " Олимеиакрс"!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:13
    +2
    А после этого у Арсенала была 1 минута, они устроили штурм, а Обомеянг с убойной позиции промазал, когда перед ним один лишь вратарь был.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 28.02.2020 01:22
    0
    Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:13
    А после этого у Арсенала была 1 минута, они устроили штурм, а Обомеянг с убойной позиции промазал, когда перед ним один лишь вратарь был.
    Потому что Обамеянг уже одной ногой из " Арсенала")))
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 28.02.2020 01:10
    0
    Молодцы, греки!!! Хорошая эта банда " Олимеиакрс"!
    Ссылка
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