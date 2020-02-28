ВИДЕО. Гол на 119-й минуте. Как Олимпиакос шокировал Арсенал

Настоящая драма развернулась в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Олимпиакос».

Греческий клуб выиграл основное время со счетом 1:0 (первый матч греки проиграли 0:1) и перевел встречу в дополнительное. На 113-й минуте Обамеянг вывел англичан вперед, но спустя шесть минут фаворит противостояния был повержен, после розыгрыша углового забил Юссеф Эль-Араби.

Любопытно, что «Олимпиакос» в пятый раз в истории обыграл «Арсенал» в еврокубках. Только две команды чаще огорчали «канониров»: «Бавария» (7 раз) и «Барселона» (6).

Ранее стали известны возможные соперники «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы.