ВИДЕО. Гол на 119-й минуте. Как Олимпиакос шокировал Арсенал

Настоящая драма развернулась в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Олимпиакос».
Греческий клуб выиграл основное время со счетом 1:0 (первый матч греки проиграли 0:1) и перевел встречу в дополнительное. На 113-й минуте Обамеянг вывел англичан вперед, но спустя шесть минут фаворит противостояния был повержен, после розыгрыша углового забил Юссеф Эль-Араби.
Любопытно, что «Олимпиакос» в пятый раз в истории обыграл «Арсенал» в еврокубках. Только две команды чаще огорчали «канониров»: «Бавария» (7 раз) и «Барселона» (6).
Ранее стали известны возможные соперники «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник — Футбол 1/2/3
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