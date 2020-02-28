Скауты Милана следили в Португалии за тремя игроками Шахтера

На поединке 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» - «Шахтер» (3:3) присутствовали скауты «Милана». По информации источника, в сфере интересов итальянского клуба находится Тайсон, которого «Милан» хотел подписать еще прошлым летом, а также еще два игрока – Додо и Алан Патрик.

Отметим, что Алан Патрик забил третий мяч в ворота «орлов», а Тайсон отметился голевым пасом.

Также селекционеры «Милана» просматривали и игроков хозяев – Шикинью и Рафу Силву.