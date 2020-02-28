Скауты Милана следили в Португалии за тремя игроками Шахтера

Сразу несколько игроков команды Луиша Каштру на карандаше селекционеров «росо-нери»

  • 28.02.2020 00:32
  • 1961 просмотр
  • 1 комментарий
Скауты Милана следили в Португалии за тремя игроками Шахтера
© ФК Шахтер

На поединке 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» - «Шахтер» (3:3) присутствовали скауты «Милана». По информации источника, в сфере интересов итальянского клуба находится Тайсон, которого «Милан» хотел подписать еще прошлым летом, а также еще два игрока – Додо и Алан Патрик.

Отметим, что Алан Патрик забил третий мяч в ворота «орлов», а Тайсон отметился голевым пасом.

Также селекционеры «Милана» просматривали и игроков хозяев – Шикинью и Рафу Силву.

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Источник — Calciomercato

(13 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 00:50
    0
    Скаути, ідіть нафіг від Шахтаря. Шукайте в іншому місці.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 00:50
    0
    Скаути, ідіть нафіг від Шахтаря. Шукайте в іншому місці.
    Ссылка
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