Алан ПАТРИК: «Поздравляю Шахтер с прекрасной игрой»

Хавбек дал комментарий после матча Лиги Европы

  • 28.02.2020 00:12
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Алан ПАТРИК: «Поздравляю Шахтер с прекрасной игрой»
© shakhtar.com

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.

Комментарий после игры дал хавбек Алан Патрик, который забил по голу в двух матчах.

«Я счастлив, что забил голы в двух матчах, смог помочь. Самое главное, что прошли дальше. Поздравляю команду с прекрасной игрой. Был сложный первый тайм, часто теряли мяч».

«Но во втором тайме было иначе, и голы пришли», - сказал Алан Патрик.

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Источник — Футбол 1/2/3

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