Алан ПАТРИК: «Поздравляю Шахтер с прекрасной игрой»

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.

Комментарий после игры дал хавбек Алан Патрик, который забил по голу в двух матчах.

«Я счастлив, что забил голы в двух матчах, смог помочь. Самое главное, что прошли дальше. Поздравляю команду с прекрасной игрой. Был сложный первый тайм, часто теряли мяч».

«Но во втором тайме было иначе, и голы пришли», - сказал Алан Патрик.