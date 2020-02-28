Алан ПАТРИК: «Поздравляю Шахтер с прекрасной игрой»

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.
Комментарий после игры дал хавбек Алан Патрик, который забил по голу в двух матчах.
«Я счастлив, что забил голы в двух матчах, смог помочь. Самое главное, что прошли дальше. Поздравляю команду с прекрасной игрой. Был сложный первый тайм, часто теряли мяч».
«Но во втором тайме было иначе, и голы пришли», - сказал Алан Патрик.
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Источник — Футбол 1/2/3
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